FW Witten: Industriebrand in Witten

Pressemitteilung vom 18.03.2021

Am 18.03.2021, gegen 10:20, wurde die Feuerwehr Witten zu einem Einsatz in der Schloßstraße 5 alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war im Bereich einer Werkhalle Brandrauch wahrnehmbar. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass bei Dacharbeiten auf der Werkhalle eine Kabelbühne in der Halle zum Teil in Brand geraten war. Die Kabelbühne wurde durch den die Firma stromlos geschaltet. Mehrere Glutnester wurden drauf hin abgelöscht und mit einer Wämebildkamera kontrolliert. Teile des Daches mussten durch Einsatzkräfte geöffnet und Glutnester abgelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde auch der betroffene Dachbereich kontrolliert. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Löscheinheiten Herbede und Hölzer an der Einsatzstelle unterstützt. Die Löscheinheit Altstadt besetzte während des Einsatzes die Hauptwache.

Szczepanski

Einsatzführungsdienst

