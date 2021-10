Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Durch Hechtsprung gerettet - Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Bereits am Samstag, den 16.10.2021, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Ludwigstraße zu einer Verkehrsgefährdung zum Nachteil eines 35-jährigen. Dieser musste sich mittels eines Hechtsprunges zur Seite vor einem mit überhöhter Geschwindigkeit heranfahrenden dunkelblauen SUV retten. Dabei verletzte sich der 35-jährige leicht. Der SUV setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen, die Angaben zum SUV oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

