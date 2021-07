Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Einbruch in Pizzalieferdienst

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 11.07.2021, in der Zeit von 00.10 Uhr bis 07.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Pizzalieferdienst am Jakobsplatz einzubrechen. Hierzu schlugen sie, vermutlich mittels eines Steines eine Scheibe ein. Ob die Täter letztendlich in das Objekt gelangten und ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell