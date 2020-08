Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Ladendieb verspeist Diebesgut noch vor Ort (43/1708)

Otterstadt (ots)

17.08.2020, 15:40 Uhr

Ausgebeulte Hosentaschen stellte der Ladendetektiv eines Discounters in der Welfenstraße bei einem Kunden am Montagnachmittag fest, während dieser Getränke an der Kasse bezahlt und sich dann vor den Markt begab. Als der 20jährige Mann aus Speyer auf seine ausgebeulten Hosentaschen angesprochen wurde, beförderte er mehrere Stücke Obst des Marktes daraus hervor und verspeiste diese bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife vor den Augen des Detektives. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl gegen den 20-Jährigen ein. Zudem ermittelt die Polizei gegen den Beschuldigten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, da der Ladendetektiv beobachten konnte, wie der Beschuldigte ein Plastiktütchen unter Steinen vor dem Markt versteckte. In diesem fanden die Polizeibeamten eine geringen Menge Haschisch. Das Betäubungsmittel wurde vor Ort sichergestellt.

