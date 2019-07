Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verbaler Streit endet mit Schlägerei

Mutterstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 18.07.2019, gegen 00:50 Uhr, kam es in einer Flüchtlingsunterkunft zunächst zu einem verbalen Streit aufgrund einer Ruhestörung zwischen drei Bewohnern. Das Wortgefecht mündete schließlich in einer Schlägerei zwischen zwei sich in der Ruhe gestörten Bewohnern und dem Verursacher. Zwei Beteiligte mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand kam es zu leichten körperlichen Verletzungen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzungsdelikte.

