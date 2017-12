POL-PDLU: Speyer - Aus Toilette in Eiscafé befreit (18-2512) Montag, 25.12.2017, 18.25 Uhr

Speyer, Bundesstraße 9 (ots) -

Am gestrigen frühen Montagabend meldete sich völlig aufgelöst eine 73-jährige Speyrerin über Notruf bei der Polizei. Sie gab an, dass sie sich in einem Eiscafé in der Fußgängerzone befände und offensichtlich versehentlich in der Toilette eingeschlossen wurde. Sie sorgt sich nun die Nacht dort verbringen zu müssen, da das Geschäft in wenigen Minuten schließen würde. Über die Wache der Speyrer Polizei konnte jedoch unmittelbar die Besitzerin des Cafés telefonisch erreicht werden, welche die Toiletten nochmals überprüfte und der sichtlich erleichterten Dame die Freiheit wieder schenkte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell