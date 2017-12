POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Brand eines Stromzählerkastens

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 25.12.2017, um 11:00 Uhr, kommt es in einem Einfamilienhaus in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Brand eines Stromzählerkastens. Das Feuer wird durch die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim gelöscht. Durch den Brand, dessen Ursache nicht festgestellt werden konnte, ist weder Gebäude/- noch Personenschaden entstanden.

