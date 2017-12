Lambsheim (ots) - Am Mittag des 24.12.2017, gegen 13:15 Uhr, kommt es auf der K 2 von Gerolsheim Richtung Lambsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von Lambsheim kommend einen auf seiner Fahrspur fahrenden Fahrradfahrer überholt, hierbei jedoch teilweise die Gegenfahrbahn nutzt und der ihm entgegenkommende 27-jährige Fahrzeugführer um eine Kollision zu vermeiden leicht nach rechts ausweichen muss. Hierbei touchiert dieser einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten, wodurch die rechte Fahrzeugseite beschädigt wird. Der entgegenkommende Unfallverursacher setzt im Anschluss seine Fahrt fort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. Der unbeteiligte Fahrradfahrer oder andere Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Frankenthal zu wenden.

