Frankenthal (ots) - Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wird am 24.12.2017, zwischen 15:30 - 16:45 Uhr, in der Mörscher Straße, Höhe der Hausnummer 3, beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel eines in Längsaufstellung ordnungsgemäß abgestellten PKW beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

