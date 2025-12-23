Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht am Morgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.12.2025 um 10:15 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Neustadt/W. in der Von-Hartmann-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Hierzu räumte der Mann ein, dass er vor wenigen Tagen an einem Joint gezogen habe. Abschließend wurde der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell