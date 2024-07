Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gestürzter Zweiradfahrer

Grünstadt (ots)

Am 29.07.2024, gegen 19:19 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad der Marke Suzuki die Obersülzer Straße aus Richtung Obersülzen kommend. In der Linkskurve auf der Brücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Randstein. Hierdurch stürzte der Fahrzeugführer und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend in einem nahe gelegenen Krankenhaus untersucht. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

