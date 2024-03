Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falschgeld im Massagesalon

Offstein (ots)

Am 16.03.24 bemerkte die Betreiberin eines Massagesalons in Offstein, dass sich in ihrer Kasse einen vermutlich gefälschten 20 Euro Schein. Um dies abzuklären erschien suchte sie die Polizeiinspektion in Grünstadt auf. Hier konnte festgestellt werden, dass etliche Sicherheitsmerkmale auf dem Geldschein fehlten. Weiterhin befand sich auf dem Geldschein in relativ kleiner Schriftgröße der Aufdruck "Movie Money". Hierbei war klar, dass es sich um einen sogenannten Filmgeldschein, also einer falschen Banknote, handelte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringen von Falschgeld sowie wegen Betruges wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an

"Auf den ersten Blick hört es sich an wie in einem Film: Seit 2019 beschlagnahmt die Polizei in Deutschland immer häufiger falsche Banknoten in Form des sogenannten "Movie Moneys", auch als "Theater-Geld" oder "Prop Copy" bekannt. Ursprünglich wurden diese Geldscheine als Filmrequisiten hergestellt, können aber den echten Banknoten zum Verwechseln ähnlich sehen und werden daher zur Täuschung im Zahlungsverkehr genutzt. Die Filmgeldscheine sind mit verschiedenen Aufdrucken wie zum Beispiel "Movie Money", "Prop Copy" oder "Copy" versehen und somit Falschgeld, dessen Herstellung, Verbreitung sowie Einbringung in den Zahlungsverkehr strafbar ist." Quelle: Bundeslagebild Falschgeldkriminalität 2019: Movie Money - Geld wie im Film (07. August 2020), URL: https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2020/Presse2020/200806_PMFalschgeldkriminalitaet.html (Stand: 17.03.2024)

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell