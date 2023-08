Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 09.08.2023 gegen 13:45 Uhr in der Schillerstraße wurde ein 18-jähriger Radfahrer verletzt. Eine Autofahrerin, die am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, öffnete die Fahrertür ohne auf den von hinten heranfahrenden Radler zu achten. Der Radfahrer stürzte und zog sich mehrfache Schürfwunden zu. Weder Fahrrad noch Fahrzeug wurden beschädigt.

