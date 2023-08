Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 08.08.2023 gegen 14:30 Uhr. Die drei an dem Unfall beteiligten Personen fuhren mit ihren Pkw auf der Sausenheimer Straße in Richtung Sausenheim. In Höhe der Einmündung Richard-Wagner-Straße war es verkehrsbedingt zu einem Rückstau gekommen, weshalb die ersten beiden, ein 46 Jahre alter Mann und eine 37 Jahre alte Frau, mit ihren Pkw anhielten. Die ihnen nachfolgende 78 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf den stehenden Pkw der 37-Jährigen auf und schob diesen auf den des 46-Jährigen. Fahrer und Fahrerin der ersten beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den drei Pkw wird auf 12500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell