POL-PDNW: PI Grünstadt - Führen eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Hettenleidelheim (ots) - Am Freitag, 24.06.22, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 69-jährige Smart-Fahrerin die Landesstraße 453 aus Richtung Tiefenthal kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. An der Einmündung zur Bundesstraße 47 musste sie verkehrsbedingt halten. Der 20-jährige Fahrer eines nachfolgenden BMW erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den Smart auf. Hierdurch entstand Sachschaden, beim Smart ...

