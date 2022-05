Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Am 29.05.2022, gegen 00:25 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des Wurstmarktes festgestellt, wie ein Mercedes Benz unmittelbar nach dem Erblicken des Streifenwagens wieder von der Fahrbahn in eine Parkreihe einbog. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Zudem waren die Bindehäute leicht gerötet. Der Freinsheimer stimmte einem Atemalkoholtest zu, welcher 1,36 Promille ergab. Dem 26-jährige Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

