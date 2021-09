Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 27.09.2021 wurden in der Amalienstraße Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Handy am Steuer" und "Gurtpflicht" durchgeführt. Hierbei fielen insgesamt zwölf Fahrzeugführer auf, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotenerweise nutzten. Weiterhin wurden drei Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da diese den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell