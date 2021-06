Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht Schlangenlinien gefahren

Grünstadt (ots)

Gegen einen 19-jährigen Autofahrer wurden Strafverfahren wegen "Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Genusses anderer berauschender Mittel", wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet: Am gestrigen Montag (31.05.2021) gegen 14:30 Uhr fiel der Pkw zunächst auf der L 395 aus Richtung Eisenberg auf, weil dieser in "Schlangenlinien" fuhr. In Grünstadt konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Da die Betäubungsmittel nicht eindeutig zuzuordnen waren, ist die 15 Jahre alte Beifahrerin ebenfalls Beschuldigte wegen des Betäubungsmitteldelikts. Das Messer, das wie die Betäubungsmittel sichergestellt wurde, gehörte dem 19-jährigen. Einen berechtigten Besitz konnte er nicht nachweisen, weshalb hier Anzeige gegen ihn erstattet wurde.

