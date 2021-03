Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeuge deckt Sachbeschädigung auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 23.03.21 um 20:30 Uhr, bemerkte ein 52-jähriger Bürger aus Neustadt/W. einen 15-jährigen Jugendlichen und einen 20-jährigen jungen Mann, beide in Neustadt/W. wohnhaft, welche aus unerklärlichen Gründen einen in der Robert-Stolz-Straße geparkten Pkw mit kleinen Steinen bewarfen. Nachdem sich die Täter ertappt fühlten, flüchteten beide in Richtung Innenstadt, konnten jedoch durch die gute und schnelle Reaktion des Zeugen verfolgt und zeitnah ermittelt werden. Was offensichtlich als grober Unfug begann, endete für die beiden Täter in einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei Neustadt/W. bedankt sich herzlich bei dem Zeugen für die gezeigte Zivilcourage.

Wenn auch Sie eine ähnliche Beobachtung machen, zögern Sie nicht und verständigen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei. Bringen Sie sich jedoch nicht selbst in eine Gefahrensituation und halten Sie im Zweifelsfall erst Rücksprache mit der Polizei.

