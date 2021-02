Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gasverpuffung in Gaststätte

Neustadt/Weinstraße OT Diedesfeld (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, dem 14.02.2021, wurde der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen eine Gasverpuffung in einer Gasstätte in der Gemarkung Diedesfeld gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch die ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei Neustadt angefahren. Vor Ort konnte eruiert werden, dass die Verpuffung in der Küche stattfand. Ursächlich war ein technischer Defekt des Gasofens. Von den Mitarbeitern, welche Speisen für Selbstabholer zubereiteten, wurde bei der Verpuffung zum Glück niemand verletzt. Die Feuerwehr kappte die Gasleitung um weitere Gefahren abzuwehren. Der Betrieb der Gaststätte musste zumindest für den heutigen Tag eingestellt werden. Ein nennenswerter Sachschaden ist bei der Verpuffung nicht entstanden.

