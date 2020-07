Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Jugendliche posen auf fremdem Auto

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße am 14.07.2020 um kurz vor 01:00 Uhr mit, dass sie zwei männliche Jugendliche beobachten würde, welche auf einem Auto herumspringen würden. Durch eine direkt entsandte Streife konnten die zwei jungen Männer in der Landauer Straße in der Nähe des Tatortes festgestellt und kontrolliert werden. Die Männer im Alter von 17 und 19 Jahren stritten zwar die Tat zunächst ab, konnten jedoch anhand von Bildern auf deren eigenen Smartphones überführt werden. Sie nutzen das Fahrzeug als Motiv für Aufnahmen indem sie sich daraufsetzten und verschiedene Posen einnahmen. Zur Feststellung der genauen Schadenshöhe bedarf es weiterer Ermittlungen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen wurde erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, PK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell