Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Randalierer in Gewahrsam genommen

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitagabend, 07.08.2026, wurde der Polizei ein Randalierer in der Mozartstraße gemeldet, der dort mehrere Passanten lautstark anpöbelte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann weiterhin äußerst aggressiv und aufbrausend. Er beleidigte mehrere Personen und äußerte zudem Drohungen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der Mann ebenfalls aggressiv und beleidigte diese wiederholt. Der 34-jährige Mann aus Wörth musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auch im Gewahrsamsbereich setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort, beleidigte die eingesetzten Beamten und trat wiederholt gegen die Tür der Gewahrsamszelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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