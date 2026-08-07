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POL-PDLD: Auffahrunfall auf der A65 - Zwei Personen leicht verletzt

POL-PDLD: Auffahrunfall auf der A65 - Zwei Personen leicht verletzt
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Landau (ots)

Am 06.08.2026 gegen 18:50 Uhr ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Landau-Zentrum, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 39-jähriger Autofahrer aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus sein Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw des 39-Jährigen mehrfach um die eigene Achse und prallte anschließend gegen die Schutzplanke. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Landau-Süd abgeleitet. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 955 0
Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/Edenkoben

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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