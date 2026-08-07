Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Kandel (ots)

Gestern Morgen ereignete sich auf der Autobahn 65 bei Kandel ein Verkehrsunfall bei dem drei Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Gegen 08.30 Uhr befuhren ein 60-Jähriger und eine 66-Jährige die Autobahn 65 von Karlsruhe kommend in Richtung Ludwigshafen. Der 60-Jährige befuhr mit seinem Mini Cooper die linke Fahrspur und die 66-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die rechte. An der Anschlussstelle Kandel-Mitte fuhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer auf die Autobahn auf und übersah die 66-Jährige. Hierdurch wich die 66-Jährige auf die linke Fahrspur aus, um ein Zusammenstoß mit dem 32-Jährigen zu verhindern. Durch das Ausweichen kollidierte die 66-Jährige jedoch mit dem 60-jährigen Mini Cooper-Fahrer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sicherte die Autobahnmeisterei die Unfallstelle ab.

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