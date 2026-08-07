Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter verursacht Unfall

Annweiler (ots)

Am Mittwochabend befuhren ein 15jähriger Jugendlicher und ein Kind aus Annweiler gemeinsam auf einem E-Scooter in Annweiler die Nachtweide. An der Kreuzung zur Altenstrasse missachteten sie die Vorfahrt eines Pkw und wurden von der 51jährige Fahrerin aus dem Kreis SÜW erfasst. Der 13 jährige Mitfahrer des E-Scooters wurde dabei leicht am Kopf und mit einer Fraktur an der Schulter verletzt. Er wurde von der Polizei und dem Rettungsdienst erstversorgt und musste später im Krankenhaus behandelt werden. Beide Jugendliche trugen keinen Helm. Der E-Scooter war nicht haftpflichtversichert, das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer manipuliert. Der 15jährige und seine Eltern müssen sich nun entsprechenden Strafverfahren, die durch die Polizei eingeleitet wurden, stellen.

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