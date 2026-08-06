POL-PDLD: Wörth- Ladendiebstahl

Neuburg am Rhein (ots) - Gestern Morgen kam es auf der Landesstraße 556 bei Neuburg am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Der 57-Jährige befuhr gegen 09.00 Uhr mit seinem Pedelec die Landesstraße 556 in Neuburg am Rhein von der Rheinfähre kommend in Richtung Rheinstraße. Da der 57-Jährige während der ...

mehr