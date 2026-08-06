POL-PDLD: Wörth- Ladendiebstahl
Wörth am Rhein (ots)
Eine 24-jährige Frau wurde am Mittwochabend in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße durch eine Marktmitarbeiterin bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Sie entwendete Parfums im Wert von über 800 Euro. Die Polizei wurde verständigt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.
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