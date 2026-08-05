Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg am Rhein - 57-jähriger Pedelec-Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Neuburg am Rhein (ots)

Gestern Morgen kam es auf der Landesstraße 556 bei Neuburg am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Der 57-Jährige befuhr gegen 09.00 Uhr mit seinem Pedelec die Landesstraße 556 in Neuburg am Rhein von der Rheinfähre kommend in Richtung Rheinstraße. Da der 57-Jährige während der Fahrt auf sein am Lenker befestigtes Mobiltelefon schaute, um der Navigationsführung zu folgen, übersah er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW. Der 57-Jährige schaffte es im letzten Moment dem LKW auszuweichen. Bei dem Ausweichmanöver verlor der 57-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu, sodass er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

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