Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roadpol Speed Geschwindigkeitsmessungen

Landau (ots)

Anlässlich der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche führte die Polizei Landau am gestrigen Vormittag zwei Geschwindigkeitskontrollen an der Landesstraße 509 Höhe Wollmesheim bei erlaubten 70km/h durch. Im Fokus der Aktion steht die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

Im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 08.45 Uhr wurden 200 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 8 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs und wurden dementsprechend beanstandet. Der Spitzenreiter wurde mit 86 km/h gemessen.

Bei der zweiten Kontrolle von 09.20 Uhr bis 12:20 Uhr waren 23 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesspitzenreiter im negativen Sinne wurde bei dieser Kontrolle mit 96 km/h gemessen. Dieser muss mit 150,- Euro Bußgeld sowie einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Ein Verkehrsteilnehmer benutze verbotswidrig sein Handy während der Fahrt und 7 Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet.

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