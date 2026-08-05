Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65

Landau Nord Zentrum - Unfall zwischen PKW und LKW

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A65 / Landau Nord Zentrum (ots)

Am gestrigen frühen Abend (04.08.2026, 18:44 Uhr) touchierte ein französischer PKW beim Spurwechsel zu Beginn des Baustellenbereiches auf der A65 bei LD-Nord in Richtung Karlsruhe einen bislang unbekannten LKW und beschädigte diesen am Heck. Zuerst hielten beide Beteiligte auf dem Seitenstreifen an. Der französische PKW fuhr jedoch kurz darauf weiter und stoppte in der nächsten Ausfahrt nochmals, wo auch die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte. Der LKW fuhr unterdessen nach unbekannt weiter. Hinweise zu dem LKW, zwecks Sicherung seines Schadens, erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

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