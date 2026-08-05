Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitskontrollen

Kandel (ots)

Anlässlich der Europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche führte die Polizei Wörth am gestrigen Vormittag zwei Geschwindigkeitskontrollen an der Landesstraße 549 von Kandel nach Rheinzabern durch. In dem Zeitraum von 08.00 Uhr bis 09.20 Uhr wurden 100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 21 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs und wurden dementsprechend ordnungswidrig sanktioniert. Der Spitzenreiter wurde mit 76 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Zwei Verkehrsteilnehmer führten ihre Fahrzeugpapiere nicht mit, sodass sie diese im Nachgang bei der Polizei nochmal vorzeigen müssen. Bei der zweiten Kontrolle in dem Zeitraum von 10.50 Uhr bis 11:45 Uhr waren bei 93 gemessenen Fahrzeugen 17 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesspitzenreiter wurde bei dieser Kontrolle mit 78 km/h gemessen. Zudem wurden bei zwei Verkehrsteilnehmern Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seine Fahrzeugpapiere nicht dabei, die er im Nachhinein ebenfalls bei der Polizei vorzeigen muss.

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