Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65

Landau Zentrum - Unfall mit verletzter Person in Baustelle

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A65 / Landau Zentrum (ots)

Gestern Mittag (04.08.2026, 12:11 Uhr) fährt im stockenden Verkehr ein PKW im einspurigen Baustellenbereich auf der A65 bei Landau Zentrum (in Richtung Neustadt) einem vorausfahrenden Transporter auf. Durch die Wucht wird dieser wiederum auf den vor ihm fahrenden PKW aufgeschoben. Der Fahrer des Transporters erleidet durch den Aufprall leichte Verletzungen, der Gesamtschaden aller drei beteiligten Fahrzeuge liegt bei etwa 12.000EUR.

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