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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65
Landau Zentrum - Unfall mit verletzter Person in Baustelle

POL-PDLD: A65 / Landau Zentrum - Unfall mit verletzter Person in Baustelle
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A65 / Landau Zentrum (ots)

Gestern Mittag (04.08.2026, 12:11 Uhr) fährt im stockenden Verkehr ein PKW im einspurigen Baustellenbereich auf der A65 bei Landau Zentrum (in Richtung Neustadt) einem vorausfahrenden Transporter auf. Durch die Wucht wird dieser wiederum auf den vor ihm fahrenden PKW aufgeschoben. Der Fahrer des Transporters erleidet durch den Aufprall leichte Verletzungen, der Gesamtschaden aller drei beteiligten Fahrzeuge liegt bei etwa 12.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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