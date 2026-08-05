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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Versicherung unterwegs

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 04.08.2026, gegen 14:55 Uhr, wurde auf der B 38 am Grenzübergang in Schweigen-Rechtenbach ein 54-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, ein späterer Test reagiert positiv auf Cannabis und Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem konnte der Fahrer keinen gültigen Versicherungsnachweis für seinen E-Scooter vorweisen. Der Fahrer muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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