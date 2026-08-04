POL-PDLD: Kandel - 83-jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl
Kandel (ots)
Gestern Mittag befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den parallel zur Lauterburger Straße in Kandel verlaufenden Radweg. Bei der Fahrt kam der 83-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Graben ab und überschlug sich. Hierdurch verletzte sich der 83-Jährige leicht und musste durch die dazu gerufene Feuerwehr mit seinem Krankenfahrstuhl aus dem Graben gerettet werden. Der 83-Jährige wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
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