Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - 83-jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl

Kandel (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den parallel zur Lauterburger Straße in Kandel verlaufenden Radweg. Bei der Fahrt kam der 83-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Graben ab und überschlug sich. Hierdurch verletzte sich der 83-Jährige leicht und musste durch die dazu gerufene Feuerwehr mit seinem Krankenfahrstuhl aus dem Graben gerettet werden. Der 83-Jährige wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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