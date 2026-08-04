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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.07.26, 20:00 Uhr, bis Montag, 03.08.26, 18:30 Uhr, kam es in der Kettelerstraße in Herxheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über den Balkon und das Dach zum Anwesen, indem die Dachziegel abgedeckt und die Dachkonstruktion durchbrochen wurde. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: kilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAm

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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