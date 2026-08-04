Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Badegäste klagen über Atemwegsreizungen und brennende Augen

Bad Bergzabern (ots)

Am 03.08.2026, gegen 19:30 Uhr, klagten mehrere Besucher des Rebmeerbades plötzlich über Augen- und Atemwegsreizungen. Eine Überprüfung der Technik vor Ort ergab keinerlei Hinweise auf eine Fehlfunktion oder eine technische Ursache. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort waren keine Reizstoffe mehr festzustellen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass ein bislang unbekannter Täter einen Reizstoff versprüht haben könnte und dadurch die Badegäste/Personen, die in den Wirkbereich der Sprühwolke gelaufen sind geschädigt wurden. Eine ärztliche Versorgung war für keinen der Gäste erforderlich, einige hatten vor dem Eintreffen der Polizei das Bad bereits verlassen.

Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizei Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

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