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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 16.07.26 bis Sonntag, den 19.07.26 wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Kandel entwendet. Der E-Scooter war mit einem Kettenringschloss angeschlossen, welches die unbekannten Täter aufbrachen. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter den etwa 350 Euro teuren E-Scooter. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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