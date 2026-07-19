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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen manipulierter Auspuffanlage

Landau (ots)

Am 18.07.2026 kontrollierte die Polizei in Landau einen 31-jährigen Kraftradfahrer. Dieser war zuvor auf der Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichheim unterwegs, als den Beamten die erhebliche Lautstärke seiner Auspuffanlage auffiel.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Paul-von-Dennis-Straße stellten die Polizisten fest, dass der sogenannte DB-Eater aus dem Endschalldämpfer ausgebaut worden war. Durch diese Manipulation erlosch die Betriebserlaubnis des Zweirads.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die zuständige Zulassungsstelle in Landau wird über den Sachverhalt informiert. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dominic Scheid
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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