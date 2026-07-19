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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Landau - Geschädigter gesucht

Landau (ots)

Am 18.07.2026 ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ostbahnstraße in Landau. Eine 86-jährige Autofahrerin beabsichtigte, gegenüber der Sparkasse in eine Parklücke einzuparken, und touchierte dabei ein bereits dort geparktes Fahrzeug.

Da der betroffene Fahrzeughalter nicht vor Ort war, begab sich die Seniorin selbstständig auf die Suche nach ihm. Während ihrer Abwesenheit entfernte sich das geschädigte Fahrzeug jedoch von der Unfallörtlichkeit. Aus diesem Grund war es der Unfallverursacherin nicht möglich, ihre Daten zu hinterlassen oder auszutauschen. Ein amtliches Kennzeichen des beschädigten Wagens liegt der 86-Jährigen nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder den noch unbekannten Geschädigten, der einen frischen Schaden an seinem Fahrzeug feststellt, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dominic Scheid
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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