POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B 31
Landkreis Konstanz) Motorradfahrerin rutscht aus (04.07.2026)
Bodman-Ludwigshafen - B 31 (ots)
Auf der Bundesstraße 31 von Ludwigshafen nach Stockach unterwegs, verunfallte eine junge Motorradfahrerin am Samstag, gegen 17:30 Uhr. Die 16-Jährige verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Maschine und rutschte aus. Leichtverletzt brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
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