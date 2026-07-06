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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B 31
Landkreis Konstanz) Motorradfahrerin rutscht aus (04.07.2026)

Bodman-Ludwigshafen - B 31 (ots)

Auf der Bundesstraße 31 von Ludwigshafen nach Stockach unterwegs, verunfallte eine junge Motorradfahrerin am Samstag, gegen 17:30 Uhr. Die 16-Jährige verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Maschine und rutschte aus. Leichtverletzt brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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