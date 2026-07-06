Singen (ots) - Unbekannte haben am im Laufe des Samstagvormittags Öl in das Erdreich nahe der Aach, bei der Aachbrücke gekippt. Die Umweltsünder entledigten sich einer nicht geklärten Menge an Motoröl und kippten sie zwischen Bohlingen und Moos neben der Aach aus. Auf der Aach selbst konnte ein Ölfilm festgestellt werden. Die Feuerwehr, Straßenmeisterei und ...

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