Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht B272 Auffahrt A65

Landau (ots)

Am 16.7.26, gegen 17 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer, mit seinem grauen Ford Focus, den Zubringer/Auffahrt B 272 aus Richting Hochstadt kommend, in Fahrtrichtung A 65. Beim Übergang des Zubringers B272 zur A65 blieb er auf dem rechten Fahrstreifen, weil er in Richtung Annweiler weiterfahren wollte. Aufgrund einer Baustelle auf der A65, habe ein SUV-Fahrer, mit NW-Kennzeichen, plötzlich nach rechts gewechselt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Geschädigte abbremsen und nach rechts lenken und stieß hierbei mit der Leitplanke zusammen. Er hupte noch, um den Verursacher auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, doch dieser fuhr unbeirrt weiter. Zeugen des Vorgangs werden geben sich bei der Polizei zu melden.

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