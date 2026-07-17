PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht B272 Auffahrt A65

Landau (ots)

Am 16.7.26, gegen 17 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer, mit seinem grauen Ford Focus, den Zubringer/Auffahrt B 272 aus Richting Hochstadt kommend, in Fahrtrichtung A 65. Beim Übergang des Zubringers B272 zur A65 blieb er auf dem rechten Fahrstreifen, weil er in Richtung Annweiler weiterfahren wollte. Aufgrund einer Baustelle auf der A65, habe ein SUV-Fahrer, mit NW-Kennzeichen, plötzlich nach rechts gewechselt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Geschädigte abbremsen und nach rechts lenken und stieß hierbei mit der Leitplanke zusammen. Er hupte noch, um den Verursacher auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, doch dieser fuhr unbeirrt weiter. Zeugen des Vorgangs werden geben sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
piedenkoben@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:28

    POL-PDLD: Minfeld - Unfall zwischen Auto und Fahrrad

    Minfeld (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf der Kreisstraße 16 bei Minfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 17.00 Uhr den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 16 in Richtung Minfeld. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 16 in gleicher Richtung. Als der 46-jährige Fahrradfahrer von dem Fahrradweg auf die ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:41

    POL-PDLD: Zigarettenautomat gesprengt

    Herxheim (ots) - Heute Morgen, gegen 02.45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen gesprengten Zigarettenautomaten in der Straße "Am Kleinwald" in Herxheim. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Automat durch die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam aufgesprengt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter die Geldkassette. Ob ebenfalls auch Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:40

    POL-PDLD: Sachbeschädigung auf dem Universitätsparkplatz

    Landau (ots) - Am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, meldete ein Zeuge einen außergewöhnlich lauten Knall im Bereich des Universitätsparkplatzes in Landau. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Anwohner zwei Pkw, die den Parkplatz in unbekannte Richtung verließen. Nähere Beschreibungen zu den Fahrzeugen oder deren Insassen liegen nicht vor. Bei der anschließenden Überprüfung vor Ort stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren