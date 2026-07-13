Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit endet mit Pfefferspray

Landau (ots)

Gestern, am Sonntag, dem 12.07.26, gegen 21.30 Uhr, warteten zwei Personen an einem Toilettenwagen auf dem Rathausplatz in Landau, als sich eine unbekannte Person hinzugesellte und unmittelbar anfing, die beiden Personen verbal zu provozieren. Nachdem noch weitere Personen hinzukamen, verlagerte sich das Streitgespräch in die Trappengasse. Dort zückte der Provokateur ein Pfefferspray und besprühte damit die beiden Person im Gesichtsbereich. Der Tatverdächtige als auch die hinzugekommenen Personen flüchten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtungen. Während ein Geschädigter vor Ort ärztlich behandelt wurde, musste der andere Geschädigte vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Anfang 20 Jahre, etwa 180 cm groß, korpulentere Figur, trug ein weißes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift und eine schwarze Cap.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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