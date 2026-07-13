PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit endet mit Pfefferspray

Landau (ots)

Gestern, am Sonntag, dem 12.07.26, gegen 21.30 Uhr, warteten zwei Personen an einem Toilettenwagen auf dem Rathausplatz in Landau, als sich eine unbekannte Person hinzugesellte und unmittelbar anfing, die beiden Personen verbal zu provozieren. Nachdem noch weitere Personen hinzukamen, verlagerte sich das Streitgespräch in die Trappengasse. Dort zückte der Provokateur ein Pfefferspray und besprühte damit die beiden Person im Gesichtsbereich. Der Tatverdächtige als auch die hinzugekommenen Personen flüchten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtungen. Während ein Geschädigter vor Ort ärztlich behandelt wurde, musste der andere Geschädigte vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Anfang 20 Jahre, etwa 180 cm groß, korpulentere Figur, trug ein weißes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift und eine schwarze Cap.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 14:57

    POL-PDLD: Kennzeichendiebstähle

    Landau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die angebrachten vorderen und hinteren Kennzeichenpaare an zwei auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße in Landau abgestellten PKW`s entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Telefon: 06341-287-0 ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:27

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Verkehrsteilnehmer will flüchten

    Wörth am Rhein (ots) - Gestern Abend gegen 23.00 Uhr wollten die Beamten ein Schlangenlinien fahrendes Auto, welches auf der Autobahn 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr, kontrollieren. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Maximiliansau abgeleitet und auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Bevor das Auto auf den Parkplatz gelotst werden konnte, blieb der zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren