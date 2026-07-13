POL-PDLD: Kennzeichendiebstähle
Landau (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die angebrachten vorderen und hinteren Kennzeichenpaare an zwei auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße in Landau abgestellten PKW`s entwendet.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Telefon: 06341-287-0
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