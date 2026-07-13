PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kennzeichendiebstähle

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die angebrachten vorderen und hinteren Kennzeichenpaare an zwei auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße in Landau abgestellten PKW`s entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:27

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Verkehrsteilnehmer will flüchten

    Wörth am Rhein (ots) - Gestern Abend gegen 23.00 Uhr wollten die Beamten ein Schlangenlinien fahrendes Auto, welches auf der Autobahn 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr, kontrollieren. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Maximiliansau abgeleitet und auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Bevor das Auto auf den Parkplatz gelotst werden konnte, blieb der zu ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:25

    POL-PDLD: Kandel - Aufbruch von zwei Containern - Zeugen gesucht

    Kandel (ots) - In dem Zeitraum von Samstag auf Sonntag verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf ein Gelände im Buschurweg in Kandel-Minderslachen und brachen zwei auf dem Gelände stehende Container auf. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9211-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren