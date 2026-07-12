Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tödlicher Verkehrsunfall B 272

Schwegenheim (ots)

Gegen ca. 16:35 Uhr kam es auf der B272 zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem mit zwei Personen besetzten Motorrad und einem Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit seiner 23-jährigen Sozia die B272 in Fahrtrichtung Landau. An der Einmündung zur B9 in Fahrtrichtung Germersheim beabsichtigte die 78-jährige Fahrerin eines Skoda, in Richtung Germersheim auf die B9 aufzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer sowie seine Mitfahrerin wurden mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Motorradfahrer erlag hier seinen schweren Verletzungen. Die Sozia wurde schwer verletzt, die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Landau einen Gutachter. Die B272 musste bis ca. 20:30 Uhr zwischen Schwegenheim und Lingenfeld-Nord voll gesperrt werden. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

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