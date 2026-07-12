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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Altdorf (ots)

Im Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 05.30 Uhr, bis Samstag, 11.07.2026, 18.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über einen rückwärtig verlaufenden Feldweg auf das Grundstück und verschafften sich durch ein aufgebrochenes Schlafzimmerfenster Zugang zum Haus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiesenstraße oder des angrenzenden Feldweges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in
Tel: 06323-9550

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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