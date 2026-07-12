POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer
Edesheim (ots)
Ein 35-jähriger Fahrer eines Opel wurde am Freitagmorgen (10.07.2026, 07.40 Uhr) in der Staatsstraße in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem räumte der Mann ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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