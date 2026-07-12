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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer
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Edesheim (ots)

Ein 35-jähriger Fahrer eines Opel wurde am Freitagmorgen (10.07.2026, 07.40 Uhr) in der Staatsstraße in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem räumte der Mann ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323-9550
Nicole Weber, PHK'in


https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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