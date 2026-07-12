POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Schwegenheim (ots) - Teuer zu stehen kommen, dürfte einem 62-jährigen Mann aus Schwegenheim sein Starrsinn. Dem Mann wurde von Gericht ein Fahrverbot auferlegt. Der Aufforderung, seinen Führerschein abzugeben, kam er jedoch nicht nach. Aus diesem Grund erging für den Führerschein eine Beschlagnahmeanordnung. Die Beamten suchten hierzu am Samstagmorgen die Wohnanschrift des Mannes auf, konnten diesen jedoch nicht ...

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