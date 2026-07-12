Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Lieferwagen

Landau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Ostring am 11.07.2026, gegen 15:30 Uhr, entbrannte zunächst einen Streit zwischen den Beteiligten auf offener Straße. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurden widersprüchliche Angaben gemacht. Gesichert dürfte sein, dass ein Lieferwagen auf dem Radweg stand, sodass eine Radfahrerin Probleme hatte daran vorbeizukommen und sich teilweise am Lieferwagen abstützen musste. Hierbei sei der Lieferwagen plötzlich losgefahren und die Radfahrerin gestürzt. Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, benötigt die Polizei die Angaben unabhängiger Zeugen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben und können Angaben hierzu machen, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

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