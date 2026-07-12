PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Lieferwagen

Landau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Ostring am 11.07.2026, gegen 15:30 Uhr, entbrannte zunächst einen Streit zwischen den Beteiligten auf offener Straße. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurden widersprüchliche Angaben gemacht. Gesichert dürfte sein, dass ein Lieferwagen auf dem Radweg stand, sodass eine Radfahrerin Probleme hatte daran vorbeizukommen und sich teilweise am Lieferwagen abstützen musste. Hierbei sei der Lieferwagen plötzlich losgefahren und die Radfahrerin gestürzt. Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, benötigt die Polizei die Angaben unabhängiger Zeugen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben und können Angaben hierzu machen, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 07:20

    POL-PDLD: Hagenbach - alkoholisierter Randalierer fährt auch noch Auto

    Wörth (ots) - Am gestrigen Abend, 10.07.2026, gegen 21:00 Uhr wurde über zahlreiche Notrufe ein randalierender Mann auf dem REWE-Parkplatz in Hagenbach gemeldet. Dieser hätte wohl gegen zahlreiche Fahrzeuge geschlagen und Kunden angepöbelt. Da der Mann nicht mehr vor Ort war und vereinzelte Zeugen angaben, dass der Mann mit seinem Pkw in Richtung Berg davongefahren ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 20:03

    POL-PDLD: Waldbrand zwischen Rülzheim und Rheinzabern - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

    Rülzheim / Rheinzabern (ots) - Am heutigen Abend wurde der Polizei gegen 18:00 Uhr ein Brand im Waldgebiet zwischen Rülzheim und Rheinzabern in Höhe des Dieterskirchels gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waldfläche von etwa 50 bis 60 Quadratmetern in Brand geraten war. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig zu löschen und eine weitere Ausbreitung ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:44

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 10, in Höhe der Anschlussstelle Maximiliansau, ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 16.00 Uhr befuhren ein 74-Jähriger VW-Fahrer und ein 36-Jähriger LKW-Fahrer die rechte und mittlere Fahrspur der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau. An der Anschlussstelle Maximiliansau wollte ein bisher unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren