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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Schubertstraße

POL-PDLD: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Schubertstraße
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Edenkoben (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 14.00 Uhr bis 22.18 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Schubertstraße in Edenkoben ein. Im Anwesen wurden sämtliche Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dachgeschoss durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie durch ein gekipptes Küchenfenster das daneben befindliche Fenster öffneten und anschließend in das Wohnhaus einstiegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schubertstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323-9550
Nicole Weber, PHK'in
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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