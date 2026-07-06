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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Landau (ots)

Am 05.07.2026 touchierte gegen 21:45 Uhr eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin beim Ausparken ein Straßenschild in der Waffenstraße in Landau. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen hatten den Unfall bemerkt und versuchten die Fahrerin beim unerlaubten Entfernen von der Unfallörtlichkeit zu hindern. Während der Unfallaufnahme konnte bei der stark aufgebrachten und verbal aggressiven Hyundai-Fahrerin Atemalkohol wahrgenommen werden. Weiterhin gab sie selbst an Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die uneinsichtige 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Verkehrsunfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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