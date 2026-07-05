Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

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Roschbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 27.06.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 04.07.2026, 11:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus am Roßberg in Roschbach einzubrechen. An der Terrassen- sowie an der Garagentür wurden Hebelspuren festgestellt. Während ein Eindringen in das Wohnhaus nicht gelang, entwendeten die Täter aus der Garage eine Schubkarre. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06323 955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

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