Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Schwerer Verkehrsunfall nach Ablenkung durch Smartphone

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A65/AS LD-Zentrum (ots)

Mit Verletzungen im Brustbereich sowie am Handgelenk musste am Mittwochmorgen (01.07.2026, 09:14 Uhr) ein 27 Jahre alter Pkw-Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Mann befuhr die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und war zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum nach eigenen Angaben durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt. In der Folge fuhr er ungebremst in das Heck eines Lastkraftwagens, der verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus auf der Fahrbahn anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Lkw auf einen weiteren, davorstehenden Lkw geschoben. Sowohl am Pkw des Unfallverursachers als auch am ersten Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme kam es im betroffenen Streckenabschnitt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich: Die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer führt zu akutem Blindflug. Bereits wenige Sekunden Ablenkung erhöhen das Unfallrisiko und können schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Verzichten Sie während der Fahrt konsequent auf die Nutzung des Handys!

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